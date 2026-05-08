Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

Несколько станций московского метро изменят режим работы 9 мая. С 05:30 на выход будут закрыты 6 станций в центре города – "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская" синей линии. Они будут доступны только для входа и пересадок.

В Дептрансе также предупредили, что в течение дня возможны дополнительные ситуативные ограничения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.