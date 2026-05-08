Застрявших на юге России пассажиров перевезут поездами и автобусами

Пассажиров, застрявших на юге России, будут перевозить поездами и автобусами. Такое поручение дали в Минтрансе.

После попадания беспилотника в административное здание, где расположено управление аэронавигации, пришлось закрыть 13 аэропортов. Сотрудники не пострадали.

Сейчас специалисты проверяют оборудование и принимают решение о возобновлении полетов, но с сокращенной частотой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.