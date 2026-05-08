"Новости дня": 11 новых беспилотных составов запустят в Москве в этом году

В Москве в этом году на маршруты выйдут еще 11 беспилотных трамваев. Сначала составы будут курсировать в тестовом режиме, а после успешного тестирования они начнут перевозить пассажиров.

Первый беспилотный трамвай запустили в столице еще в сентябре прошлого года. Он работает на маршруте № 10 от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. Сейчас по городу ездят четыре таких трамвая: часть на регулярных маршрутах, часть – на тестовых.

