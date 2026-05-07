Поезда на МЦД-2 будут ходить с увеличенными интервалами 9, 10 и 11 мая. Это связано с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры.

На участке от станции Курская до Нахабино интервалы движения будут увеличены до 1 часа 40 минут. На участке от Тушинской до Пенягино поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Нахабино". Часть поездов со стороны станции Нахабино проследует укороченными маршрутами до и от станции Тушинская.

