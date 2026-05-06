Банки предупредили клиентов о возможных проблемах с доступом к приложениям в Москве

Банки снова начали предупреждать своих клиентов о возможных проблемах с доступом в приложения из-за потенциального отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности в Москве. Минцифры оперативно составляет"белых списков" социально значимых сайтов для Москвы.

На оплату картой ограничения не влияют, но могут быть проблемы с банкнотами и поступлением СМС. Ресторатор Андрей Грязнов посоветовал брать с собой наличные. Пресс-секретарь кикшерингового сервиса Денис Балакирев, в свою очередь, рассказал, что начать поездку на самокате можно даже без сигнала СМС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.