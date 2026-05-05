05 мая, 21:15
Москвичи столкнулись с трудностями из-за проблем в работе мобильного интернета
В Москве временно ограничили работу мобильного интернета. Операторы заранее предупредили граждан об этом через СМС‑рассылку.
Из‑за сбоев горожане столкнулись с трудностями. Рестораторы предупредили, что терминалы оплаты могут не работать, поэтому они посоветовали иметь при себе наличные. Кроме того, при нестабильном интернете было сложно арендовать машину каршеринга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.