Москвичи столкнулись с трудностями из-за проблем в работе мобильного интернета

В Москве временно ограничили работу мобильного интернета. Операторы заранее предупредили граждан об этом через СМС‑рассылку.

Из‑за сбоев горожане столкнулись с трудностями. Рестораторы предупредили, что терминалы оплаты могут не работать, поэтому они посоветовали иметь при себе наличные. Кроме того, при нестабильном интернете было сложно арендовать машину каршеринга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

