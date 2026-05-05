05 мая, 13:15Транспорт
Дептранс Москвы напомнил, как оплатить парковку при ограничениях связи
Дептранс Москвы напомнил способы оплаты парковки при временных ограничениях мобильного интернета. Если приложение не работает, оплатить можно по СМС на номер 7757, указав номер парковки, авто и время стоянки.
Также доступна оплата по звонку на короткий номер 3210 и через личный кабинет на сайте "Московского паркинга", который продолжает работать при ограничениях.
