Проходка тоннелей на участке Рублево-Архангельской линии метро завершена наполовину

Проходка тоннелей между станциями метро "Рублево–Архангельское" и "Новорижская" в Москве выполнена наполовину. Работы выполняют 2 шестиметровых проходческих комплекса – "София" и "Александра". Они уже преодолели 2,5 километра из 5, включая сложный участок под Москвой-рекой.

Протяженность новой ветки столичного метро превысит 27 километров. 12 станций с пересадками на различные линии свяжут деловой центр "Москва-Сити" с активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском.

