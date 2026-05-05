В центре Москвы станции метро будут работать только на вход и пересадку 9 мая

В центре Москвы 9 мая несколько станций метро будут работать только на вход и пересадку. Ограничения коснутся станций "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", а также "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская".

В таком режиме они будут работать с 05:30 и до окончания перекрытий. В праздники безопасность в транспорте усилена, поэтому возможны и другие ограничения.

