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08 марта, 22:15

Транспорт

Москвичи поделились впечатлениями от обновленной транспортной системы столицы

Москвичи поделились впечатлениями от обновленной транспортной системы столицы

Жителям столицы рассказали, как изменилась транспортная система Москвы за год

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Благодаря открытию новых станций метро, запуску БКЛ, центральных диаметров и регулярных речных маршрутов электросудов перемещаться по городу стало быстрее, удобнее и дешевле именно на общественном транспорте. По сравнению с 2022 годом число поездок выросло на 230 миллионов, а поездки на личных автомобилях сократились на 4%.

Московский транспорт позволяет добраться из одной точки в другую и по земле, и под землей, и даже по воде. Подробнее, что думают об этом жители столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

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