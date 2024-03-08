Москвичи поделились впечатлениями от обновленной транспортной системы столицы

Благодаря открытию новых станций метро, запуску БКЛ, центральных диаметров и регулярных речных маршрутов электросудов перемещаться по городу стало быстрее, удобнее и дешевле именно на общественном транспорте. По сравнению с 2022 годом число поездок выросло на 230 миллионов, а поездки на личных автомобилях сократились на 4%.

Московский транспорт позволяет добраться из одной точки в другую и по земле, и под землей, и даже по воде. Подробнее, что думают об этом жители столицы, – в эфире телеканала Москва 24.