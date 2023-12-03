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03 декабря, 14:35

Транспорт

Новости часа: в аэропортах Москвы из-за снегопада отменены или задержаны более 15 рейсов

Новости часа: в аэропортах Москвы из-за снегопада отменены или задержаны более 15 рейсов

Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

В Москве за систематическое нарушение ПДД аннулировано более 1,2 тыс грузовых пропусков

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

На юге Москвы завершается строительство последнего участка МСД

В Москве зарегистрировано свыше 4 млн транспортных средств

Более 1,2 тыс грузовых пропусков аннулировано в Москве с июня 2023 года

В Москве до конца года появятся еще один парк электробусов

На остановках в Москве разместили плакаты с QR-кодами

По меньшей мере 15 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Фотовыставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения актрисы театра и кино Инны Чуриковой, откроется на Арбате в Москве 4 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Столичные загсы уже начали принимать заявления на бракосочетания на площадках городского транспорта в 2024 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

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