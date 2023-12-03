Новости часа: в аэропортах Москвы из-за снегопада отменены или задержаны более 15 рейсов

По меньшей мере 15 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Фотовыставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения актрисы театра и кино Инны Чуриковой, откроется на Арбате в Москве 4 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Столичные загсы уже начали принимать заявления на бракосочетания на площадках городского транспорта в 2024 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

