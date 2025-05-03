03 мая, 21:15Транспорт
Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы
Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы. В столице продолжается подготовка к ночной репетиции парада в честь дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Было перекрыто движение по ряду улиц, а еще в некоторых районах запрещена парковка. Кроме того, для временно закрыты подземные пешеходные переходы. Все ограничения снимут после окончания мероприятия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.