Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 21:15

Транспорт

Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы

Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы

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Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы. В столице продолжается подготовка к ночной репетиции парада в честь дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Было перекрыто движение по ряду улиц, а еще в некоторых районах запрещена парковка. Кроме того, для временно закрыты подземные пешеходные переходы. Все ограничения снимут после окончания мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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