Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы. В столице продолжается подготовка к ночной репетиции парада в честь дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Было перекрыто движение по ряду улиц, а еще в некоторых районах запрещена парковка. Кроме того, для временно закрыты подземные пешеходные переходы. Все ограничения снимут после окончания мероприятия.

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