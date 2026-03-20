20 марта, 11:30Технологии
Более 3 тыс пользователей за сутки сообщили о проблемах с работой Telegram в России
Более 3 тысяч пользователей за сутки сообщили о проблемах с работой Telegram в России, сообщил сервис по отслеживанию сбоев.
19% заявок поступило из Москвы. Также в списке есть Санкт-Петербург, Новосибирская и Свердловская области. Ограничение на использование мессенджера действует в России с 10 февраля. Роскомнадзор назвал в качестве причины несоблюдение российских законов.
