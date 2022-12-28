07:15Происшествия
Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, экс-советнику гендиректора "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову. Обоим назначили пожизненное лишение свободы.
Присяжные признали Арашуковых виновными по нескольким тяжким статьям, в том числе в создании преступного сообщества. По материалам дела, Рауф Арашуков участвовал в организации убийства зампредседателя общественного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Пойти на преступление от него требовал отец. Якобы жертвы мешали преступной группировке заниматься хищением газа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.