Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца к пожизненному заключению

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, экс-советнику гендиректора "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову. Обоим назначили пожизненное лишение свободы.

Присяжные признали Арашуковых виновными по нескольким тяжким статьям, в том числе в создании преступного сообщества. По материалам дела, Рауф Арашуков участвовал в организации убийства зампредседателя общественного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Пойти на преступление от него требовал отец. Якобы жертвы мешали преступной группировке заниматься хищением газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.