Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Происшествия

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца к пожизненному заключению

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца к пожизненному заключению

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от КЧР Рауфу Арашукову и его отцу

"Московский патруль": Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору Арашукову и его отцу

Экс-сенатор Арашуков с отцом получили пожизненные сроки за убийства

Суд увеличил сумму штрафа для фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове

Новости регионов: суд отправил пожарного инспектора под арест в Кемерове

Новости часа: суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Защита обжалует решение суда об аресте пожарного инспектора Романа Плета

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, экс-советнику гендиректора "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову. Обоим назначили пожизненное лишение свободы.

Присяжные признали Арашуковых виновными по нескольким тяжким статьям, в том числе в создании преступного сообщества. По материалам дела, Рауф Арашуков участвовал в организации убийства зампредседателя общественного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Пойти на преступление от него требовал отец. Якобы жертвы мешали преступной группировке заниматься хищением газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика