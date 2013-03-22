КНДР сняла видеоролик о вторжении в Южную Корею

Северная Корея опубликовала в интернете пропагандистский ролик о гипотетическом вторжении в Южную Корею. Видео получило название "Короткая трехдневная война".

Ролик начинается с артиллерийского обстрела соседей КНДР. Затем толпа солдат пересекает границу и проводит наступление при поддержке танков, бронемашин, вертолетов и истребителей. Авторы видео обещают, что южнокорейские города останутся без еды, воды и коммуникаций.

В этот раз пропагандисты КНДР использовали реальное видео. В прошлом подобном ролике сцены разрушения городов США были показаны с помощью кадров из компьютерной игры Call of Duty.