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19 января, 22:30

Спорт

Участники Кубка по дрифту выбрали автомобили марки "ВАЗ" для соревнований

Участники Кубка по дрифту выбрали автомобили марки "ВАЗ" для соревнований

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Участники первого зимнего Кубка по дрифту выступают на отечественной классике – автомобилях марки "ВАЗ". По мнению автоспортсменов, они больше всего подходят для русской зимы.

Как заявил руководитель Российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский, российские автомобили сделаны таким образом, что на них удобно заходить в управляемый занос. Однако у них слабые моторы, поэтому они подходят только для зимы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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