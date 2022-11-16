Новости мира: Роналду может грозить штраф в один млн долларов после скандального интервью

Футболиста Криштиану Роналду могут оштрафовать на более чем миллион долларов после скандального интервью. Сумму сейчас обсуждают в "Манчестер Юнайтед", пишут СМИ. Звездный футболист в своем разговоре с журналистом Пирсом Морганом резко высказался о клубе и его руководстве. В частности, Роналду заявил, что ни капли не уважает главного тренера Эрика тен Хага и добавил, что прогресс у клуба "нулевой". Футболист также сообщил, что "Манчестер Юнайтед" не раз пытался прекратить с ним сотрудничество.

Дональд Трамп пообещал реформировать избирательную систему США в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году. Он давно критикует практику досрочного голосования по почте. Теперь Трамп обещает сделать все возможное, чтобы выборы вновь стали честными и пользовались доверием у граждан.

Новые взрывы прогремели на улице Стамбула. Но в этот раз, как сообщают СМИ, полиция не нашла улик, указывающих на теракт или поджог. Причиной могла стать техническая неисправность автомобиля. Сообщается, что владелец машины, которая загорелась первой, рассказал, что во время движения почувствовал запах топлива. Он припарковался и в этот момент из-под капота повалил дым. Пламя не удалось быстро потушить и огонь перекинулся на другие машины.

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