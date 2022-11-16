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Спорт

Новости мира: Роналду может грозить штраф в один млн долларов после скандального интервью

Новости мира: Роналду может грозить штраф в один млн долларов после скандального интервью

WADA требует дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на 4 года

В WADA потребовали отстранить фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг

В WADA потребовали отстранить Валиеву на четыре года за допинг

Роналду заявил, что его выживают из "Манчестер Юнайтед"

"Московский спорт": "Самбо-70"

Евгений Плющенко установил новый рекорд по прыжкам

Соревнования по конкуру прошли в клубе "Измайлово"

"Московский спорт": открытый бассейн в "Акватории ЗИЛ"

Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится – НХЛ

Футболиста Криштиану Роналду могут оштрафовать на более чем миллион долларов после скандального интервью. Сумму сейчас обсуждают в "Манчестер Юнайтед", пишут СМИ. Звездный футболист в своем разговоре с журналистом Пирсом Морганом резко высказался о клубе и его руководстве. В частности, Роналду заявил, что ни капли не уважает главного тренера Эрика тен Хага и добавил, что прогресс у клуба "нулевой". Футболист также сообщил, что "Манчестер Юнайтед" не раз пытался прекратить с ним сотрудничество.

Дональд Трамп пообещал реформировать избирательную систему США в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году. Он давно критикует практику досрочного голосования по почте. Теперь Трамп обещает сделать все возможное, чтобы выборы вновь стали честными и пользовались доверием у граждан.

Новые взрывы прогремели на улице Стамбула. Но в этот раз, как сообщают СМИ, полиция не нашла улик, указывающих на теракт или поджог. Причиной могла стать техническая неисправность автомобиля. Сообщается, что владелец машины, которая загорелась первой, рассказал, что во время движения почувствовал запах топлива. Он припарковался и в этот момент из-под капота повалил дым. Пламя не удалось быстро потушить и огонь перекинулся на другие машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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