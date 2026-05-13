13 мая, 08:00Спорт
Матч Кубка Либертадорес между "Индепендьенте" и "Фламинго" отменили из-за беспорядков
Матч Кубка Либертадорес отменили из-за беспорядков. Игру между колумбийским "Индепендьенте" и бразильским "Фламенго" остановили всего через 2 минуты после начала. Причина – поведение фанатов колумбийского клуба, которые освистали собственную команду, забросали поле пиротехникой и другими предметами, устроили небольшое возгорание прямо на трибуне.
Болельщики таким способом протестовали против руководства своего клуба. В итоге игроки ушли в подтрибунное помещение, а встречу так и не возобновили.
