Матч Кубка Либертадорес между "Индепендьенте" и "Фламинго" отменили из-за беспорядков

Матч Кубка Либертадорес отменили из-за беспорядков. Игру между колумбийским "Индепендьенте" и бразильским "Фламенго" остановили всего через 2 минуты после начала. Причина – поведение фанатов колумбийского клуба, которые освистали собственную команду, забросали поле пиротехникой и другими предметами, устроили небольшое возгорание прямо на трибуне.

Болельщики таким способом протестовали против руководства своего клуба. В итоге игроки ушли в подтрибунное помещение, а встречу так и не возобновили.

