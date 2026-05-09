09 мая, 19:00Спорт
"Новости дня": спортивный фестиваль "Кубок Победы" прошел на Воробьевых горах
В День Победы центром спортивных развлечений стали Воробьевы горы, где проходит фестиваль "Кубок Победы". Главное событие программы – международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.
Атлеты из России, Китая и Казахстана выступили на обновленном трамплине К‑75, который открылся после реконструкции. Юные спортсмены также продемонстрировали свои навыки.
Программа фестиваля оказалась насыщенной и разнообразной. Подробнее – в программе "Новости дня".