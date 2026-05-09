"Новости дня": спортивный фестиваль "Кубок Победы" прошел на Воробьевых горах

В День Победы центром спортивных развлечений стали Воробьевы горы, где проходит фестиваль "Кубок Победы". Главное событие программы – международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.

Атлеты из России, Китая и Казахстана выступили на обновленном трамплине К‑75, который открылся после реконструкции. Юные спортсмены также продемонстрировали свои навыки.

Программа фестиваля оказалась насыщенной и разнообразной.


