Выступление российских спортсменов на Паралимпиаде признано успешным

Участие российских спортсменов на Паралимпиаде признано успешным. Об этом заявили в Оперативном штабе по подготовке и участию паралимпийцев в Играх.

В понедельник, 6 сентября, спортсменов чествовали на Красной площади, их привезли туда сразу по прилете в Москву. Встречали паралимпийцев представители федераций, родные, близкие и, конечно, болельщики.

В честь спортсменов был поднят российский флаг и прозвучал гимн. Всего этого на Паралимпиаде они были лишены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.