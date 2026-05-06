В США болельщики хором допели гимн Канады после поломки микрофона на матче НХЛ

В США перед матчем первого раунда плей-офф НХЛ в Баффало у певицы, исполнявшей гимн Канады, внезапно сломался микрофон. Зрители на стадионе не растерялись и хором допели канадский гимн.

В Турции во время матча Кубка страны между "Коньяспором" и "Фенербахче" над ареной неожиданно пролетели истребители F-16 и военные вертолеты. Позже выяснилось, что пролет организовал генерал ВВС – фанат "Коньяспора".

