Межрайонные соревнования по гребле на шлюпках прошли на Белом озере в Москве

Межрайонные соревнования по гребле на шлюпках состоялись на Белом озере в Косино-Ухтомском районе Москвы. В стартах на кубок адмирала Нахимова приняли участие команды московских школ, спортивных клубов и организаций, сборных детских территориальных команд.

Заплывы стали для ребят испытанием на слаженность, умение работать в команде, выносливость и волю к победе. Сильнейшие команды получили награды.


