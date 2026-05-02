02 мая, 19:30
Межрайонные соревнования по гребле на шлюпках прошли на Белом озере в Москве
Межрайонные соревнования по гребле на шлюпках состоялись на Белом озере в Косино-Ухтомском районе Москвы. В стартах на кубок адмирала Нахимова приняли участие команды московских школ, спортивных клубов и организаций, сборных детских территориальных команд.
Заплывы стали для ребят испытанием на слаженность, умение работать в команде, выносливость и волю к победе. Сильнейшие команды получили награды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.