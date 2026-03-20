Защита Лерчек получила отказ по 10 ходатайствам о визите к врачу

Защита Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) получила отказ по 10 ходатайствам с просьбой отпустить ее к врачу. Блогер, с которой сняли домашний арест, сама приехала в отделение писать заявление на следователя, который не давал ей возможности проверить здоровье.

Ранее стало известно, что она проходит лечение от рака 4 стадии, который нашли у нее сразу после рождения четвертого ребенка. Чекалина призналась, что у нее сильно болел живот, но ее не пускали к гинекологу.

