В Сочи ловят форель, сбежавшую с местной фермы

На всём сочинском побережье от Адлера почти до Туапсе сейчас идет рыбалка на радужную форель. Уже несколько дней люди с удочками съезжаются со всей округи.

По словам очевидцев, попадаются очень крупные особи – больше 7 килограммов, хотя в дикой природе этот ценный вид не обитает. Радужную форель вывели в результате скрещивания с лососем и разводят на фермах. Но, вероятно, из-за сильного шторма порвались сети, в которых выращивалась рыба. Сколько ее попало в море – неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.