В Геленджике объяснили акцию с раздачей "блокадного" хлеба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Геленджикский хлебозавод раздавал жителям города "блокадный" хлеб. Соответствующую акцию проводили с 25 по 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего предприятиям Дмитрия Козлова.

Хлебозавод объявил, что повара смогли восстановить рецептуру хлеба, который раздавался в блокадном Ленинграде. В своем Instagram-аккаунте предприятие установило стоимость товара – 52 рубля. Однако после этого на хлебозавод обрушилась критика.

Спустя некоторое время из поста Instagram-аккаунта хлебозавода удалили информацию о стоимости.

По словам Козлова, хлеб не продавали, а раздавали бесплатно.

"На центральной площади в Геленджике, по округам, в школах проходят уроки мужества… "Почем?" – вопрос некорректный… По акции раздается бесплатно. Некоторые люди просто заказывают… Это частные случаи", – отметил управляющий предприятием.

Он подчеркнул, что подобное мероприятие и раньше проходило в городе.

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