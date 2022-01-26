Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Геленджикский хлебозавод раздавал жителям города "блокадный" хлеб. Соответствующую акцию проводили с 25 по 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего предприятиям Дмитрия Козлова.
Хлебозавод объявил, что повара смогли восстановить рецептуру хлеба, который раздавался в блокадном Ленинграде. В своем Instagram-аккаунте предприятие установило стоимость товара – 52 рубля. Однако после этого на хлебозавод обрушилась критика.
Спустя некоторое время из поста Instagram-аккаунта хлебозавода удалили информацию о стоимости.
По словам Козлова, хлеб не продавали, а раздавали бесплатно.
"На центральной площади в Геленджике, по округам, в школах проходят уроки мужества… "Почем?" – вопрос некорректный… По акции раздается бесплатно. Некоторые люди просто заказывают… Это частные случаи", – отметил управляющий предприятием.
Он подчеркнул, что подобное мероприятие и раньше проходило в городе.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре инвалид-колясочник взял на себя обязанности управляющей компании и сам расчистил снег, чтобы попасть в аптеку за лекарствами. Юрия поддерживала его жена, которая тоже передвигается на инвалидной коляске.
В Геленджике объяснили акцию с раздачей "блокадного" хлеба
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