ФСБ заявила о новом фигуранте дела об убийстве журналистки Дугиной

ФСБ заявила о новом фигуранте дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Им оказался мужчина родом из Донецка. По данным спецслужб, его зовут Богдан Цыганенко.

По версии следствия, он помог Наталье Вовк собрать взрывное устройство и обеспечил ее документами. Что еще о нем известно? И могут ли появиться еще подозреваемые? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.