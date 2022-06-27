Пострадавшим от подтоплений в Крыму выплатят по 10 000 рублей. Об этом сообщил Мининформ Крыма со ссылкой на министра финансов региона Ирину Кивико.



Дожди на полуострове продолжаются с воскресенья, 26 июня. В Белогорске за ночь выпала почти месячная норма осадков. В результате местная река вышла из берегов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

