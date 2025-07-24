Новости регионов: все пассажиры Ан-24 погибли при крушении в Амурской области

В Амурской области завершились поисково-спасательные работы на месте крушения самолета Ан-24. Все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В регионе объявлен трехдневный траур. Причина трагедии устанавливается, одной из основных версий рассматривается ошибка экипажа.

В Новошахтинске потушили крупный пожар в торговом центре. Огонь распространился на площади 1 300 квадратных метров. В результате происшествия погиб пожарный, еще один сотрудник экстренных служб пострадал. Также погибла женщина, а еще одну сотрудницу торгового центра продолжают искать.

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