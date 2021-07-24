В Забайкальском крае водитель грузовика решил переехать через затопленный паводками мост

Водитель грузовика попробовал переехать через затопленный паводками мост в Забайкальском крае. Из-за паводков вода в регионе поднялась настолько, что местные жители не могли перейти с одного берега на другой.

Однако водителя грузовика это не остановило. Он на полной скорости попытался переехать через затопленную конструкцию. Однако добраться ему удалось лишь до середины, где машину захлестнуло водой и унесло мощным течением. Самого водителя удалось спасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.