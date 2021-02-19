На Минской улице в Москве произошло ДТП

В Москве на Минской улице подъемный кран въехал в Audi. Кроссовер помял впереди стоящий Maserati. В итоге ремонтировать придется обе дорогие иномарки. О пострадавших не сообщается.

А на Крымском мосту водитель каршеринга не справился с управлением и влетел в сугроб. Он сел днищем авто на снежный занос и дожидался на аварийке помощи.



На западе Москвы, в Очаково-Матвеевском районе, жителям из окна открывается не самый приятный вид. Местные рассказали, что там сейчас строят жилой дом, а всю габаритную технику оставляют прямо у них под окнами. Экскаватор, например, припарковали всего в полутора метрах от жилого дома.