12:45Происшествия
Движение по Керченской паромной переправе запустят в ближайшее время
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал о текущей ситуации вокруг Крымского моста после совещания правительственной комиссии. Известно, что железнодорожная часть моста работает, движение по Керченской паромной переправе запустят в ближайшее время.
Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Его выявили в районе 145-й опоры со стороны Кубани.
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