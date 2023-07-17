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Движение по Керченской паромной переправе запустят в ближайшее время

Движение по Керченской паромной переправе запустят в ближайшее время

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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал о текущей ситуации вокруг Крымского моста после совещания правительственной комиссии. Известно, что железнодорожная часть моста работает, движение по Керченской паромной переправе запустят в ближайшее время.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Его выявили в районе 145-й опоры со стороны Кубани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
происшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
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