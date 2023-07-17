Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал о текущей ситуации вокруг Крымского моста после совещания правительственной комиссии. Известно, что железнодорожная часть моста работает, движение по Керченской паромной переправе запустят в ближайшее время.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Его выявили в районе 145-й опоры со стороны Кубани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.