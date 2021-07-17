Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 133 человек

В Германии 133 человека погибло в результате разрушительного наводнения. В стране объявлен режим военной катастрофы, после того, как на западе произошло небывалое наводнение.

Пропавшими без вести числятся более тысячи человек. К спасательной операции привлекли военных. Участвует почти тысяча солдат и армейская техника – бронированные эвакуационные машины, грузовики и генераторы. Согласно данным крупнейшей немецкой энергетической компании E.ON, порядка 165 тысяч человек остаются без электричества.

