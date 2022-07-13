СК РФ начал собирать материалы по делу о ракетном ударе по Новой Каховке

Следственный комитет России собирает материалы по делу о ракетном ударе по Новой Каховке. Там разрушены жилые дома, погибли семь человек, десятки пострадали, семеро пропали без вести.

В общей сложности по району выпустили шесть ракет, три из которых сбила система ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.