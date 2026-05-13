Новости мира: ливни привели к подтоплениям на Шри-Ланке

На Шри-Ланку обрушились мощные ливни. Из-за этого в реках резко поднялся уровень воды, что привело к паводкам и подтоплениям. Улицы некоторых населенных пунктов оказались под водой. В горных районах появилась угроза оползней. По всей стране открыли шлюзы на 16 крупных и 9 средних водохранилищах.

В Эквадоре пожар уничтожил торговый центр. Пламя охватило коммерческий объект, а потом прогремели взрывы. Один из них попал на видео. Пламя могло распространится на соседние здания, но спустя несколько часов пожарным удалось локализовать огонь. Причина пожара неизвестна, о пострадавших не сообщается.

