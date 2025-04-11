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11 апреля, 15:15

Происшествия

Движение восстановлено после ДТП в районе подмосковного Подольска

Движение восстановлено после ДТП в районе подмосковного Подольска

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Движение в районе подмосковного Подольска от Климовска в сторону Варшавского шоссе восстанавливается. Ограничения были связаны с серьезным ДТП. Столкнулись три машины – два кроссовера и один большегруз. От удара сильно поврежден перед и боковые части светлой машины, у черного джипа смята задняя часть.

На место аварии прибыли несколько экипажей скорой помощи. Информация о количестве пострадавших уточняется. Виновника и причины ДТП выясняют сотрудники ГАИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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