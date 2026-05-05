Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 5 мая

В центре Москвы произошла авария. Мотоциклист сбил девушку, которая снимала заезды байкеров. Погибшая была не только фотографом, но и актрисой. Многие знают ее по клипу "Девочка‑война".

Москвичи столкнулись с временными ограничениями мобильного интернета. Операторы заранее предупредили граждан об этом через SMS‑рассылку. В условиях нестабильной связи возникают сложности с арендой каршеринга и оплатой счетов. Чтобы избежать проблем, рекомендуется заранее сохранять важную информацию офлайн: делать скриншоты бронирований, билетов и маршрутов, загружать карты города.

В праздничные дни в аэропортах усилили проверки. В связи с этим пассажирам рекомендуют приезжать заранее. В начале праздников некоторые жаловались на большие очереди в Шереметьево: зеленый коридор был закрыт, а на таможне досматривали всех. Пресс‑служба таможни аэропорта Шереметьево пояснила, что 3 мая скопление пассажиров было вызвано одновременным прибытием множества международных рейсов. Сейчас выборочные проверки проводятся точечно.

