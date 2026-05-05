Эксперты рассказали, откуда хантавирус мог появиться на круизном судне MV Hondius

Эксперты выделяют две возможные версии возникновения вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.

Согласно первой версии, вирус распространился от зараженного пассажира, но поскольку задокументированных фактов переноса вируса от человека к человеку пока что нет, более вероятна вторая версия – грызуны.

Хантавирус не просто так называют мышиной лихорадкой, чаще всего его разносчиками являются крысы, а значит, скорее всего, основной проблемой была антисанитария на судне.

