Как "билетной мафии" удавалось 2 года работать около здания полиции

08:30
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о "билетной мафии". Фигуранты дела организовали продажи через сайты-клоны ведущих организаций культуры, включая Мариинский театр, Большой и Малый, РАМТ, консерваторию имени Чайковского.
Дело возбудили в феврале 2020 года после заявления руководства Мариинского театра. В администрацию стали обращаться покупатели, не получившие оплаченные билеты или недовольные завышенными ценами. Тогда в Мариинке обнаружили продажу билетов на свои спектакли через два сайта-клона, которые были практически неотличимы от оригинала.
Следователи полагают, что предприятие с сайтами-двойниками организовали бизнесмены Алексей Куринов и Андрей Хартанюк. С 2013 года они занимались легальной продажей билетов на спектакли, фестивали, спортивные матчи и зрелищные мероприятия.
Работали мошенники практически под носом у полиции. Та самая квартира, где располагался главный офис аферистов, находился в центре Москвы, на Петровке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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