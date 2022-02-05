Как "билетной мафии" удавалось 2 года работать около здания полиции

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о "билетной мафии". Фигуранты дела организовали продажи через сайты-клоны ведущих организаций культуры, включая Мариинский театр, Большой и Малый, РАМТ, консерваторию имени Чайковского.

Дело возбудили в феврале 2020 года после заявления руководства Мариинского театра. В администрацию стали обращаться покупатели, не получившие оплаченные билеты или недовольные завышенными ценами. Тогда в Мариинке обнаружили продажу билетов на свои спектакли через два сайта-клона, которые были практически неотличимы от оригинала.

Следователи полагают, что предприятие с сайтами-двойниками организовали бизнесмены Алексей Куринов и Андрей Хартанюк. С 2013 года они занимались легальной продажей билетов на спектакли, фестивали, спортивные матчи и зрелищные мероприятия.

Работали мошенники практически под носом у полиции. Та самая квартира, где располагался главный офис аферистов, находился в центре Москвы, на Петровке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

