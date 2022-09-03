Крупный лесной пожар разгорелся на севере Казахстана

Крупный лесной пожар тушат на севере Казахстана. Огонь распространился на площади три тысячи гектаров и достиг нескольких сел. В одном из поселков сгорели 50 домов. Всего эвакуированы более тысячи жителей, и сейчас в безопасные места вывозят еще около 500 человек. Также известно об угрозе возгорания нефтебазы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.