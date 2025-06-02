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02 июня, 22:15

Происшествия

Младенец, пострадавший в ЧП с поездом под Брянском, прооперирован

Младенец, пострадавший в ЧП с поездом под Брянском, прооперирован

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Младенца, доставленного в Москву после ЧП с поездом в Брянской области, прооперировали и перевели из реанимации в отделение травматологии. Об этом рассказал директор научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля Александр Брянцев.

Также в отделении травматологии лежит с отцом 7-летний брат младенца. Оба ребенка были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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