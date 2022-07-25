В СМИ появились сообщения об операции украинских служб по поиску неблагонадежных граждан

В СМИ появились сообщения о готовящейся масштабной операции украинских спецслужб по выявлению неблагонадежных граждан. Какими способами намерены вычислять нелояльных?

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что на блокпостах в Днепре и Запорожье украинские военные устраивают тотальные проверки мирных жителей. И увозят в неизвестном направлении тех, кого подозревают в лояльном отношении к России. В ведомстве добавили, что судьба 367 задержанных остается неизвестной их родным и близким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.