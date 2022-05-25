Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан РФ.

Объем оставляемого каждым человеком мусора увеличился за 20 лет с 200 до 470 килограммов.

Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг "Ролан Гаррос".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.