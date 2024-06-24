Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 16:30

Политика

ГД рассмотрит законопроект о запрете рекламы оккультных услуг в июле 2024 года

ГД рассмотрит законопроект о запрете рекламы оккультных услуг в июле 2024 года

В МИД РФ уверены в причастности США к теракту в Севастополе

В Госдуму могут внести законопроект о запрете рекламы оккультных услуг

ВС РФ отразили шесть контратак ВСУ 23 июня

Новости мира: Евросоюз принял 14-й пакет санкций против РФ

Песков: недружественные страны не выразили соболезнования после теракта в Севастополе

Новости мира: Боррель объявит о передаче первого транша Киеву из активов РФ 24 июня

ВС РФ нанесли удар по месту подготовки военных ВСУ

В начале осени в Москве пройдут выборы депутатов в Мосгордуму

Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Рекламу экстрасенсов, магов и колдунов предложили запретить в России. В Госдуме считают, что такие услуги являются мошенничеством, которое негативно влияет на людей, а также противоречит указу президента РФ о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Законопроект рассмотрят в июле 2024 года.

По данным соцопросов, к услугам эзотерических специалистов прибегают почти 60% россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоАлина ГилеваМаксим Селиков
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика