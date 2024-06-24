ГД рассмотрит законопроект о запрете рекламы оккультных услуг в июле 2024 года

Рекламу экстрасенсов, магов и колдунов предложили запретить в России. В Госдуме считают, что такие услуги являются мошенничеством, которое негативно влияет на людей, а также противоречит указу президента РФ о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Законопроект рассмотрят в июле 2024 года.

По данным соцопросов, к услугам эзотерических специалистов прибегают почти 60% россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.