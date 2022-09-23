Минобороны РФ показало, как ВДВ отбили атаку украинской бронетехники

Минобороны России опубликовало кадры, на которых подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции отбили атаку украинской бронетехники.

Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин предприняли попытку наступления. Однако были вовремя обнаружены беспилотниками.

В итоге подразделения ВДВ уничтожили более 120 украинских военнослужащих, бронетехнику и легкобронированные машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.