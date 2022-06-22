Эксперт рассказал, насколько эффективны российские системы ПВО против авиации ВСУ

Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, насколько эффективны системы ПВО РФ против авиации и беспилотников, которые остались у Украины.

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