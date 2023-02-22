11:00Политика
ЕС может включить в пакет антироссийских санкций два банка и две страховые компании
Три банка и две крупные страховые компании могут оказаться в новом пакете антироссийских санкций. В данный момент Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций.
По задумке, меры против страховщиков должны навредить экспорту энергоресурсов, а банковские ограничения – подорвать российский финансовый сектор. Как это отразится на их клиентах? И насколько чувствительными окажутся санкции для экономики РФ?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.