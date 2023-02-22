Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Политика

ЕС может включить в пакет антироссийских санкций два банка и две страховые компании

ЕС может включить в пакет антироссийских санкций два банка и две страховые компании

РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

Украина превратила территорию вокруг Чернобыльской АЭС в военный полигон – СМИ

Минобороны РФ показало работу САУ "Акация" в зоне СВО

Байден заявил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России

Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Минобороны РФ показало работу вертолетов Ми-35 в зоне СВО

Послание Путина Федеральному собранию показали военным РФ в зоне СВО

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Новости часа: основные заявления Путина в ходе послания Федеральному собранию

Три банка и две крупные страховые компании могут оказаться в новом пакете антироссийских санкций. В данный момент Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций.

По задумке, меры против страховщиков должны навредить экспорту энергоресурсов, а банковские ограничения – подорвать российский финансовый сектор. Как это отразится на их клиентах? И насколько чувствительными окажутся санкции для экономики РФ?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Санкции
политикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАлексей Марачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика