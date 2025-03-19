Новости мира: ХАМАС заявила о сотнях нарушений соглашения о прекращении огня Израилем

Израиль сотни раз нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, закрыл погранпереходы и перекрыл поставки гуманитарной помощи. Об этом заявили в ХАМАС. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что переговоры с палестинским движением теперь будут вестись без прекращения огня. Накануне Израиль провел в анклаве масштабную военную атаку. Погибли более 400 человек.

Тем временем в Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию протеста в защиту главы израильской службы безопасности Ронена Бара. О намерении уволить его Нетаньяху заявил после их спора о том, кто несет ответственность за нападение на страну 7 октября 2023 года.

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