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Новости

18 января, 14:00

Политика

Волонтер в пункте сбора подписей в поддержку Владимира Путина рассказал о своей работе

Волонтер в пункте сбора подписей в поддержку Владимира Путина рассказал о своей работе

Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах

Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

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В столице идет сбор подписей за выдвижение кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Он баллотируется как самовыдвиженец, поэтому до конца января ему необходимо заручиться поддержкой будущих избирателей.

В Москве открыты порядка 50 пунктов, куда москвичи могут прийти и оставить подпись. Встречают посетителей и помогают сориентироваться на месте волонтеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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