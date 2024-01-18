Волонтер в пункте сбора подписей в поддержку Владимира Путина рассказал о своей работе

В столице идет сбор подписей за выдвижение кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Он баллотируется как самовыдвиженец, поэтому до конца января ему необходимо заручиться поддержкой будущих избирателей.

В Москве открыты порядка 50 пунктов, куда москвичи могут прийти и оставить подпись. Встречают посетителей и помогают сориентироваться на месте волонтеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.