17 декабря, 07:15

Кипр может возобновить прямое авиасообщение с Россией

В Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10–20 лет

Трамп объяснил, почему выбрал своим спецпосланником Уиткоффа

Венгрия отказалась сотрудничать с ЕС по вопросу российских активов

Начался ключевой этап подготовки к "Итогам года с Владимиром Путиным"

"Московский патруль": в Мосгордуме предложили ввести понятие "зооклубы" в законодательство

Госдума приняла закон о поэтапном ужесточении правил работы МФО в России

За время СВО уничтожено 669 самолетов и 283 вертолета ВСУ

ВС РФ освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области

Российские войска освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области

Кипр рассчитывает возобновить прямое авиасообщение с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом заявили в парламенте страны.

Слова прозвучали после того, как 15 декабря в Москве и еще семи российских городах открылись визовые центры Кипра. До введения санкций Россия была одним из ключевых источников туризма для острова. Потери Кипра от прекращения прямого авиасообщения с российской столицей уже превысили 1 миллиард евро.

