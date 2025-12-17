Кипр может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Кипр рассчитывает возобновить прямое авиасообщение с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом заявили в парламенте страны.

Слова прозвучали после того, как 15 декабря в Москве и еще семи российских городах открылись визовые центры Кипра. До введения санкций Россия была одним из ключевых источников туризма для острова. Потери Кипра от прекращения прямого авиасообщения с российской столицей уже превысили 1 миллиард евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.