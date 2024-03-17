Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

Более 4,6 миллиона человек уже проголосовали в столице. Большинство, по данным Мосгоризбиркома, сделали это онлайн. Система электронного голосования работает без сбоев.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.